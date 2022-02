On. Roberto Pella (FI): “Buon lavoro al Presidente Mattarella, equilibrio istituzionale e alto interprete del Paese”

- Advertisement -

AgenPress. Esprimo un sentito augurio di buon lavoro al Presidente Mattarella che oggi terrà il giuramento davanti al Parlamento in seduta comune nell’Aula di Montecitorio.

Come ha già dimostrato in questi anni, segnati indelebilmente dalla pandemia, il Presidente Mattarella saprà continuare a essere il punto di riferimento per tutti gli italiani, simbolo di equilibrio istituzionale e alto interprete delle istanze del nostro Paese.



Il Presidente da sempre riserva grande attenzione e sensibilità nei confronti di noi Sindaci e delle autonomie locali che, ancora una volta a partire da oggi, si sentiranno rappresentate e ascoltate grazie alla sua guida autorevole.

On. Roberto Pella (Deputato Forza Italia e Vicepresidente vicario ANCI)