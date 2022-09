Paesi Bassi. Haarlem dice stop a pubblicità della carne per ridurre consumi ed emissioni gas serra

“Non vogliamo vietare ai cittadini di cucinare e mangiare carne. Ma non possiamo dire alle persone che è in corso una crisi climatica e incoraggiarle al tempo stesso ad acquistare prodotti che ne sono la causa”, ha detto al canale radiofonico Haarlem105 la consigliera comunale Ziggy Klazes, che ha redatto la mozione. L’esponente di GroenLinks, partito politico di orientamento ambientalista fondato nei Paesi Bassi nel 1991, ha aggiunto che non era a conoscenza che in nessuna altra parte del mondo fosse in vigore un analogo divieto. “È un segnale: se venisse raccolto a livello nazionale, sarebbe molto positivo”.