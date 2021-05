Palermo. Marito e moglie spacciavano droga e percepivano il reddito di cittadinanza

AgenPress – I carabinieri hanno arrestato marito e moglie accusati di spaccio di droga che percepivano il reddito di cittadinanza. I due P.D.A. di 40 anni e la moglie C.B. di 37 anni sono stati trovati in possesso nel corso di una perquisizione in casa a Carini (Pa) di 37 dosi di cocaina, 99 di marijuana e 14 di hashish. Nell’abitazione sono stati trovati anche 600 euro in contanti. Grazie ai controlli incrociati è emerso che marito e moglie percepivano il reddito di cittadinanza. Sono state avviate le procedure per sospendere il sussidio grazie alle comunicazioni all’Inps. I coniugi sono ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.