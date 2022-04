Paragone: Draghi faccia un giro al mercato e scoprirà che i veri problemi della gente sono le pensioni, le bollette e gli stipendi da fame

- Advertisement -

AgenPress. “I discorsi pronunciati da Mario Draghi negli ultimi mesi, ultimo in ordine di tempo quello surreale sulla pace che si otterrebbe spegnendo i condizionatori, certificano l’enorme distanza che separa il Premier banchiere dai problemi e dalle preoccupazioni degli italiani”, afferma Gianluigi Paragone, leader di Italexit.

“Suggerisco perciò a Draghi di passeggiare per qualche ora in un qualsiasi mercato cittadino, come ho fatto io stamattina, e di ascoltare la voce della gente: scoprirà che il Paese reale è in gravissima sofferenza e che le persone non parlano di guerra e non chiedono di produrre armi.

La gente comune parla dei problemi economici causati ai singoli e alle famiglie dai mostruosi aumenti delle bollette energetiche. Si lamenta delle proprie misere pensioni, insufficienti a garantire una sopravvivenza dignitosa. I giovani parlano del lavoro che manca, dei salari da fame e non vedono un futuro.

Per ricostruire l’Italia dobbiamo partire dalle persone che vivono sotto la soglia di povertà, dal ceto medio sempre più in sofferenza, dagli imprenditori che faticano a tenere aperte le proprie attività, dai ragazzi senza lavoro o costretti ad accettare salari ai limiti della decenza. Draghi esca dal suo palazzo dorato e per una volta provi ad ascoltare la voce del popolo”