Paragone: il ricatto del Governo agli italiani continua, No all’obbligo vaccinale

AgenPress. “Respingendo la pregiudiziale di Italexit per l’Italia contro il decreto sull’emergenza Covid e ponendo l’ennesimo voto di fiducia, il governo ha perso un’altra occasione per normalizzare la situazione e per restituire agli italiani le loro sacrosante libertà”, afferma Gianluigi Paragone, leader di Italexit.

“Con l’imposizione della decretazione d’urgenza e la continua procrastinazione della politica dell’emergenza, in aperto contrasto con i limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale, il Governo ha creato una situazione che non è più accettabile, appropriandosi della funzione legislativa e oltrepassando i limiti dell’art. 77 della Costituzione.

Mentre il resto d’Europa va verso la normalità, in Italia viviamo una situazione paradossale che ha conseguenze gravissime sull’economia e che costringe gli italiani a vivere sotto il costante ricatto di norme che non hanno più alcuna giustificazione sanitaria, alle quali si aggiunge oggi l’obbligo vaccinale. Un provvedimento che, oltretutto, va contro alla norma della Comunità europea che vieta ogni tipo di discriminazione ai danni dei cittadini”