Parigi. Procura ricorre in Cassazione per estradizione ex Br. Negata a Pietrostefani per “motivi di salute”

AgenPress – La procura generale di Parigi ha fatto ricorso in Cassazione contro l’avviso sfavorevole alla consegna alle autorità italiane dei 10 ex terroristi rossi – di età compresa fra 61 e 78 anni – con riferimento agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sul rispetto della vita privata e familiare e sul diritto ad un processo equo.

Nelle motivazioni con le quali la Chambre de l’Instruction ha negato all’Italia l’estradizione di Giorgio Pietrostefani prevalgono, rispetto al diritto all’equo processo citate per gli altri ex terroristi rossi, le “conseguenze di eccezionale gravità” per l’interessato. “In particolare – si legge – per la sua età e per il suo stato di salute”.

“Il ricorso della Procura generale di Parigi contro il rigetto, da parte dei giudici francesi nei giorni scorsi, della richiesta di estradizione per i 10 ex terroristi italiani era prevedibile e fa pensare che l’abbiano fatto anche perché c’è stata una grande spinta politica”, ha spiegato l’avvocato Alessandro Gamberini, legale italiano di Giorgio Pietrostefani, condannato come uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi. La Procura generale parigina, infatti, ha chiarito l’avvocato, “ha un rapporto diretto col potere politico, a differenza delle nostre Procure generali”.

Il legale ha precisato di non essere comunque in grado di dare una valutazione giuridica del ricorso “perché non l’ho visto, non l’ho letto”, dato che della procedura ovviamente si sta occupando un avvocato francese che assiste Pietrostefani. Ad ogni modo, come ha chiarito Gamberini, la Procura generale di Parigi dovrà riuscire “a superare gli stretti paletti” che ci sono per i ricorsi di questo tipo in Cassazione in Francia, dove si può ricorrere solo “per violazioni di legge”. Le sentenze de la Chambre de l’Instruction, che hanno respinto le istanze di estradizione, quindi, possono essere oggetto di ricorso solo per violazioni di questo genere.