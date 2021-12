Parlamento europeo vota risoluzione per abolire gli esperimenti sugli animali

Ieri sera il Parlamento europeo (PE) ha adottato una risoluzione che invita la Commissione europea a stabilire un piano d’azione a livello dell’UE per l’eliminazione attiva dell’uso degli animali negli esperimenti. Il piano comprende tappe fondamentali e obiettivi per incentivare i progressi verso la sostituzione dell’uso di animali con metodi non animali e basati sull’uomo.

Il PE ha sottolineato che il piano d’azione non dovrebbe essere responsabilità di pochi, ma essere invece realizzato da una task force interservizi di alto livello, che coinvolga tutte le principali direzioni generali della Commissione e le agenzie dell’UE , con l’obiettivo di lavorare con gli Stati membri e stakeholder rilevanti per realizzare il cambiamento. È stata inoltre riconosciuta la necessità di finanziamenti e formazione preferenziali per metodi non animali in tutte le iniziative di ricerca e innovazione dell’UE.

Quasi 10 milioni di animali vengono utilizzati ogni anno in esperimenti invasivi nei laboratori dell’UE, tra cui scimmie, cani, gatti, conigli, topi e ratti, un numero enorme di animali che è rimasto relativamente invariato nell’ultimo decennio.

Pur riconoscendo le iniziative a livello europeo per ridurre e perfezionare l’uso di animali, il PE ha riconosciuto che non è stato raggiunto un approccio attivo e coordinato per la riduzione e, in definitiva, la sostituzione completa degli animali.

Richiedendo un piano d’azione a livello dell’UE con una tempistica ambiziosa e un elenco di tappe fondamentali, il PE mira a promuovere attivamente l’eliminazione graduale degli animali utilizzati per tutti gli scopi scientifici.

Eurogroup for Animals , Cruelty Free Europe , Humane Society International/Europe , the European Coalition to End Animal Experiments e PETA , che rappresentano oltre 100 organizzazioni in tutta Europa, hanno fatto una campagna per l’adozione della proposta di risoluzione e ora chiedono alla Commissione di farne una priorità.

I sondaggi di opinione mostrano che la fine degli esperimenti sugli animali è una priorità per i cittadini dell’UE: quasi tre quarti (72%) concordano sul fatto che la Commissione europea dovrebbe fissare obiettivi e scadenze vincolanti per eliminare gradualmente i test sugli animali. Questo è stato fatto ecotlui realizzazioni degli lanciati di recente iniziativa dei cittadini europei Salva Cruelty Cosmetici gratuiti – Impegnarsi a un’Europa senza sperimentazione animale , che ha già raccolto più di 120.000 firme in meno di tre settimane.

La proposta di risoluzione è stata inoltre sostenuta da più di cento importanti attori della comunità scientifica, nonché dalla Piattaforma europea di consenso sulle alternative , che ritengono che un piano d’azione possa facilitare il passaggio alla scienza non animale attraverso la definizione di priorità comuni , assegnazione di finanziamenti e collaborazioni multidisciplinari e interservizi.