Pastorino (Leu): approvare legge salario minimo, garantisce dignità

AgenPress. “Il Parlamento europeo ha indicato la strada da seguire: bisogna approvare una legge sul salario minimo. Il nostro Paese ha perso già troppo tempo e non si può indugiare ancora oltre.

Non si tratta di un atto ostile nei confronti delle imprese, come viene raccontato dalle destre e da una certa propaganda. Il salario minimo è uno strumento necessario a garantire quella dignità al lavoro, specificata chiaramente nella nostra Costituzione. Non può definirsi civile un Paese che non prevede una paga adeguata a chi lavora”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Dunque – aggiunge Pastorino – dalla Germania, con il contratto del governo Scholz che vuole portare a 12 euro l’ora il salario minimo, e dall’Europarlamento sono arrivati segnali inequivocabili. Prima della fine della legislatura bisogna approvare la legge sul salario minimo anche in Italia. Non c’è un minuto da perdere”.