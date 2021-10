Piacenza. Azienda logistica Portage del Gruppo Lhs assume 100 lavoratori, “ma solo se vaccinati”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress -L’azienda piacentina della logistica Portage del Gruppo Lhs, alla periferia della città, dove si movimentano merci del marchio Guess, aumenta la propria forza lavoro di 100 dipendenti ma con la “prerogativa all’assunzione il possesso di Green pass da vaccino”.

L’azienda in via Bazzani che molti conoscono come magazzino Xpo dove si movimentano merci del marchio Guess, vede avvicinarsi a grandi passi il Black Friday degli inizi di novembre con i picchi di vendita che lo scorso anno segnarono un record mondiale proprio in questo magazzino e proprio a Piacenza.

“Ci stiamo preparando al grande evento che darà la possibilità di lavorare a cento dipendenti in più con contratto a tempo determinato” spiega la direzione, ma con una condizione ben chiara: “Sarà prerogativa all’assunzione il possesso di Green pass da vaccino” .