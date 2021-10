Pil: Istat, nel III trimestre, +2,6% su II trimestre

- Advertisement -

AgenPress. Secondo l’Istat, nel terzo trimestre del 2021 il Pil è salito del 2,6% rispetto al trimestre precedente e del 3,8% in termini tendenziali.

“Ottimo rimbalzo, anche se scontato. Con il decreto aperture del 18 maggio, infatti, riaprono gradualmente molte attività: alcune dal 22 maggio, altre dal 1° giugno come i ristoranti al chiuso, altre ancora dal 1° luglio, come piscine, centri benessere, centri culturali. Era, quindi, prevedibile che il settore dei servizi nel terzo trimestre, il più penalizzato, facesse da traino al Pil con la fine del lockdownl” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.



“La scommessa per il futuro è a che ritmo proseguirà la ripresa e quanto tempo si impiegherà per recuperare sui valori pre-crisi. Purtroppo l’inflazione rischia di essere una pesante ipoteca, sia per gli effetti diretti sulla riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, e di conseguenza sui consumi, sia perché se non scendesse nel corso del 2022 come annunciato ieri dalla Lagarde, la Bce sarebbe costretta ad intervenire, con conseguente innalzamento dei tassi di interesse e una riduzione nel programma di acquisti dei titoli di Stato. L’opposto di quello che serve per la ripresa” conclude Dona.