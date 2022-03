Pnrr. Paolo Capone (UGL): “Necessaria riforma della P.A. per sbloccare opere strategiche”

- Advertisement -

AgenPress. “La difficile congiuntura che stiamo attraversando impone di sciogliere quei vincoli che tradizionalmente ostacolano lo sviluppo e la modernizzazione del Paese. In tal senso, urge una riforma della pubblica amministrazione basata sulla sburocratizzazione e sulla semplificazione al fine di velocizzare i procedimenti amministrativi e consentire lo sblocco dei cantieri.

Le ingenti somme stanziate con il Next Generation Eu, volte a finanziare gli investimenti in infrastrutture, rappresentano un’opportunità storica che non possiamo permetterci di perdere. La realizzazione delle opere strategiche previste dal Pnrr, inoltre, rischia di subire rallentamenti a causa del gap di competenze tecniche che caratterizza molti enti territoriali traducendosi in una bassa capacità progettuale.

- Advertisement -

Come UGL, riteniamo essenziale combattere tali inefficienze prevedendo meccanismi di affiancamento al fine di incentivare processi virtuosi. Alla luce del conflitto russo-ucraino si pone ancor più la necessità di sanare questi vulnus accelerando l’attuazione di tali riforme nell’ottica di favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e garantire la tutela degli interessi nazionali.”

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla riforma della pubblica amministrazione.