Polizia di Stato salva 36 cani ammassati in un furgone proveniente dalla Serbia

AgenPress – La Polizia di Stato di Gorizia ha sequestrato 36 cani di varie razze che erano stipati all’interno di un furgone proveniente dalla Serbia. L’operazione di controllo è avvenuta all’ex valico confinario di Sant’Andrea. I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, aggregati di rinforzo per i controlli, hanno proceduto all’esame del mezzo e, in considerazione delle precarie condizioni di trasporto degli animali, hanno chiesto l’intervento dei veterinari della locale Azienda sanitaria.

Il conducente del mezzo, un italiano già coinvolto in un analogo episodio, è stato denunciato per maltrattamento di animali.

Numerosi animali erano privi di qualsiasi dato identificativo, nonché di parte della documentazione sanitaria prevista. E’ stato verificato che il trasporto dei cani, di cui 8 cuccioli chiusi in una stessa gabbia, era stato effettuato in condizioni incompatibili con il benessere animale, causando dunque loro sofferenze. Il valore degli animali è di alcune migliaia di euro per ogni esemplare. I 36 cani sono stati affidati alle cure dei veterinari del canile sanitario aziendale di Asufc di Udine, a disposizione della Procura della Repubblica, che sta procedendo anche per il reato di maltrattamento di animali.