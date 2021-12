Ppe: Berlusconi, casa politica naturale. Noi eredi dell’Europa cristiana

- Advertisement -

AgenPress – La crisi afghana “ha confermato due aspetti: “il primo è che gli Usa restano nostri alleati ma non sono più in grado da soli di essere garanti dell’ordine demo del mondo; il secondo è che l’Europa fino a quando non avrà un’unica politica estera, supportata da uno strumento militare europeo forte, unito e credibile non sarà in grado di svolgere nessun ruolo autonomo”. Lo dice Silvio Berlusconi intervenendo, in un videomessaggio, al summit del gruppo del Ppe.

“Per chi come me ha sempre creduto nel sogno europeo, il Ppe è la casa politica naturale. Il Ppe si identifica con l’idea stessa dell’Europa. I valori su cui si fonda il processo di integrazione dell’Europa sono i nostri valori”.

“Chi ha conosciuto i drammi del ‘900 non fa fatica a capire quale portata rivoluzionaria ebbe l’immaginare di mettere insieme popoli e nazioni che si erano combattuti fino a poco tempo prima”, sottolinea il presidente di Fi.

“Noi siamo gli eredi dell’Europa cristiana delle grandi cattedrali in Europa. L’Europa oggi è una necessità. Qualunque osservatore responsabile se ne rende conto. Solo se saremo uniti avremo modo di difendere i nostri valori e la nostra identità”, dice ancora Berlusconi. “Considero essenziale la riflessione sui valori cristiani che concluderà questi lavori”.