Quirinale: Cesa, Ppe riconosce caratura internazionale Berlusconi

AgenPress. “Le parole pronunciate dal segretario del PPE Antonio Lopez sono importanti in quanto riconoscono la caratura del presidente Silvio Berlusconi sul piano internazionale. Il partito popolare europeo con una delle sue voci più autevoli, dunque, riconosce il ruolo svolto dal Presidente e le sue capacità di stabilire rapporti con i principali leader e partner a livello mondiale”: così il segretario nazionale Udc Lorenzo Cesa.

“Come ha sottolineato Lopez, l’elezione di Silvio Berlusconi a presidente della Repubblica sarebbe una vittoria non solo per l’Italia ma per l’Europa intera”, aggiunge Cesa.

