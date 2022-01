Quirinale. Il “popolo viola” porta in piazza un centinaio di persone contro Silvio Berlusconi

- Advertisement -

AgenPress – Un centinaio di persone, il cosiddetto “popolo viola” è tornato in piazza Santi Apostoli a Roma a distanza di 9 anni dall’ultimo presidio, per dire no all’ipotesi di Silvio Berlusconi nuovo presidente della Repubblica.

Oltre ad un tricolore, che ha sventolato durante l’intera manifestazione, i presenti hanno issato diversi striscioni contrari all’elezione del leader di Fi a Presidente della Repubblica: “Il Quirinale non è un bunga bunga”, “Berlusconi al Quirinale: l’Italia piange, il mondo ride”, si leggeva in alcuni degli striscioni, mentre i presenti hanno intonato un refrain: “E noi che siamo italiani abbiamo un sogno nel cuore, una donna al Quirinale, una donna al Quirinale”.

- Advertisement -

Mascia ha ricordato che da quando è stato lanciato l’odierno presidio, alcuni partiti hanno appoggiato l’iniziativa, e poi “il segretario del principale partito della sinistra, Enrico Letta, ha detto che non si siederà ad alcun tavolo se in campo c’è Berlusconi: questa è una nostra grande vittoria”. “Noi – ha aggiunto – siamo i veri tamponi della democrazia contro il virus Berlusconi”.