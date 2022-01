Quirinale. Renzi, destra ferma, Berlusconi verso il ritiro. Letta, Conte, Speranza come “Qui, Quo, Qua”

- Advertisement -

AgenPress – “La destra è ferma non ha fatto niente, Berlusconi di fatto va verso il ritiro, poi vedremo le modalità con cui lo comunicherà. La sinistra ha fatto un tweet che sembra di Qui, Quo e Qua. Se da un lato zio Paperone si è ritirato, dall’altro Qui, Quo e Qua hanno fatto lo stesso tweet…”.

Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, parlando su Radio Leopolda, commentando i vertici di centrosinistra e centrodestra sul Quirinale

“Scherziamo, sono battute. Letta, Conte e Speranza hanno fatto bene a non chiamarci, da un lato non è il metodo che noi amiamo scegliere un hashtag, io vorrei scegliere un presidente. La dimostrazione palese è che” centrodestra e sinistra “avranno bisogno di noi”, ha aggiunto l’ex premier, spiegando che “domani vedremo i grandi elettori di Italia viva”.

“Saremo Manny Tuttofare anziché Qui, Quo e Qua. E’ un centrosinistra presunto tale: che Toninelli ne faccia parte e Teresa Bellanova no, è la dimostrazione che da soli non ce la fanno – ha aggiunto Renzi, parlando su Radio Leopolda -. Noi saremo quelli che cercheranno di comporre il quadro, di mettere insieme tutti, di farli dialogare, di non farli litigare, avremo funzione suadente, gentile. Fra una settimana sarà tutto finito: abbiamo bisogno di un presidente della Repubblica all’altezza dei nostri sogni per sette anni. Italia viva, alla faccia di chi si lamenta sempre di noi darà una mano, come con Mattarella sette anni fa e con Draghi l’anno scorso”.