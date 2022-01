Quirinale. Salvini verso il Mattarella Bis. Gli si chiede: “C’è bisogno di te. Punto”, non può essere un ripiego

- Advertisement -

AgenPress – “Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c’è un vertice”. Così il leader della Lega, Matteo parlando ai giornalisti alla Camera aggiungendo che “l’importante è che Mattarella non sia percepito come un ripiego”.

“Mattarella non può essere un ripiego, io dico che sarebbe più serio smettere con i veti che vengono da sinistra. Se la sinistra riesce a bocciare anche i nomi che propone lei, allora si va dal presidente Mattarella e, a differenza di quello che ha sempre detto, gli si chiede: “C’è bisogno di te. Punto”.