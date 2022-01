Quirinale. Tajani (FI), c’è bisogno di leadership forti in Europa, Berlusconi e Draghi rafforzano il ruolo dell’Italia

- Advertisement -

AgenPress – “La candidatura di Silvio Berlusconi più passa il tempo e più sarà attrattiva. Il centrodestra unito può essere attrattivo per la vera originalità di questa elezione, il grande gruppo misto dove decine di parlamentari devono scegliere autonomamente.

Lo ha detto il vicepresidente di FI Antonio Tajani. “Bisogna dialogare con Renzi e tutte altre forze per avere un consenso più ampio possibile. Sono convinto che i numeri ci saranno. Nessuno ha numeri di partenza come quelli di Silvio Berlusconi”, ha aggiunto Tajani, spiegando che i parlamentari azzurri “stanno parlando con tutti i loro colleghi: troviamo spazi di consenso inaspettati fino a qualche mese fa, siamo moderatamente ottimisti”.

“Abbiamo chiesto a Berlusconi di candidarsi, deciderà il prossimo vertice di centrodestra. Mi auguro al Quirinale lui e Draghi alla presidenza del consiglio sarebbero un’ottima coppia per sostenere il ruolo dell’Italia a livello internazionale. Adesso è uscita di scena la Merkel, c’è bisogno di leadership forti in Europa, Berlusconi e Draghi insieme potrebbero rafforzare il ruolo dell’Italia. Berlusconi potrebbe essere veramente uno strumento utilissimo per il nostro Paese, per l’Europa e anche per la straordinaria relazione che ha con Putin per cercare di distendere la situazione che oggi è molto complicata”, ha detto ancora Tajani.

“Non esiste una candidatura di bandiera per Silvio Berlusconi. Noi gli chiediamo di candidarsi e mi auguro che sciolga positivamente la riserva in occasione del prossimo vertice di centrodestra”.