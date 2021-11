Reddito cittadinanza. 200 mln di euro nelle tasche dei truffatori da gennaio ad oggi, il triplo del 2020

- Advertisement -

AgenPress – Secondo i dati Carabinieri e Guardia di finanza – le due principali autorità di polizia giudiziaria che si occupano di rintracciare le violazioni – se fermiamo il conteggio a ottobre, e approssimando per difetto, siamo già a circa 200 milioni di prestazioni erogate e non dovute per il solo 2021.

E il dato più preoccupante è che, anche se l’anno non è ancora finito, il conteggio arriva già a quasi il triplo di quanto riscontrato nel 2020, triplicati anche i furbetti.

- Advertisement -

Dalla prima metà del 2019 alla fine dell’anno attuale è stata prevista una spesa di 19,6 miliardi. Il primo anno erano 3,8, 7,2 nel 2020 e 8,6 per il 2021. Per il 2022 sono stanziati 7,7 miliardi.

Da inizio anno al 30 ottobre, i Carabinieri hanno rintracciato 9.247 percettori del reddito di cittadinanza che, almeno stando alle prime indagini, non ne avevano diritto, per un totale di 41.359.042 euro assegnati indebitamente.

Da inizio anno al solo agosto scorso, invece, la Guardia di finanza ha rintracciato circa 16mila “furbetti” per un totale di 77 milioni di euro distribuiti a chi non avrebbe titolo per ricevere l’aiuto.

- Advertisement -

I Carabinieri avevano scovato 1.408 persone che ricevevano il sussidio non avendone diritto per un totale di 5.614.247 euro spesi dallo Stato senza che ce ne fosse bisogno. La Guardia di finanza aveva trovato 5.868 responsabili di violazioni per circa 50 milioni di euro.