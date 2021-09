Reddito cittadinanza. Fornero, giusto riformarlo, del tutto inadeguato nell’inserimento lavorativo dei beneficiari

- Advertisement -

AgenPress – Il Reddito di cittadinanza ha rappresentato “una via di fuga dalla povertà estrema per più di un milione di famiglie”.

E’ quanto sostiene, in un intervento sulla Stampa, l’ex ministra del Lavoro del governo Monti, Elsa Fornero e oggi consulente del governo Draghi. La misura ha invece “funzionato molto meno, o fallito del tutto, per le famiglie più numerose, e per molti cittadini stranieri ai quali si è richiesto un numero di anni di residenza oggettivamente troppo elevato”, aggiunge.

Giusto, quindi, riformarlo. È un “provvedimento di civiltà con pregi e difetti, sul quale una verifica – un ‘tagliando’, come si dice in gergo – sarebbe normale”. Il reddito si è poi dimostrato “del tutto inadeguato nell’inserimento lavorativo dei beneficiari”, perché è “ben lontano”, sottolinea l’economista, “dal costituire un’efficace politica attiva”.