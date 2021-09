Reddito cittadinanza. Meloni, è metadone di stato. Gelmini (FI), rivederlo è una necessità

- Advertisement -

AgenPress – Nei giorni scorsi “ho detto che il reddito di cittadinanza è metadone di Stato. Sono stata molto attaccato per averlo detto: ribadisco il reddito di cittadinanza è metadone di Stato. Ti mantiene nella tua condizione di povertà a dipendere dalla politica. Io sono per la comunità terapeutica: credo che reddito di cittadinanza sia una vergogna”. Lo ha detto parlando a un incontro elettorale a Bologna, in vista delle prossime comunali d’ottobre, la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Sul reddito si è espresso anche il ministro degli Affari regionali e le Autonomie ed esponente di Forza Italia, Mariastella Gelmini “Nel governo forse un po’ litigheremo perché rivedere il reddito di cittadinanza è una necessità. Non possiamo accontentarci di un bonus o di un aiutino, i giovani devono essere messi nelle condizioni di mostrare il loro talento e la loro visione del mondo”.