Rinvenuto assegno falso del valore di 200.000 euro

AgenPress. I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i Doganieri Francesi, in servizio presso il Centro di Cooperazione Polizia Dogana (CCPD) di Modane (Francia), in collaborazione con la Brigata delle Dogane di Montmelian, hanno rinvenuto un assegno bancario del valore di 200.000 euro.

L’assegno scoperto durante ordinari controlli doganali, su un autoveicolo guidato da un cittadino italiano proveniente da Lione diretto a Torino, era compilato a nome dello stesso conducente.

A seguito di ulteriori verifiche effettuate dai funzionari ADM è emerso che l’assegno risultava “un falso” creato su base genuina con numeri reali. L’assegno originale infatti era stato emesso da un altro cittadino italiano in favore di una ditta edile per un totale di 15.000 euro ed incassato in data 26 aprile 2019.

Il soggetto è stato denunciato alle Autorità Francesi per falso documentale e il fascicolo trasmesso alla Sala Operativa Internazionale per gli ulteriori provvedimenti sanzionatori.

Il controllo quotidiano dei collegamenti su strada tra Francia e Italia conferma un’efficace attività di intelligence condivisa con l’Autorità Doganale francese che permette il contrasto delle attività criminali dedite anche al riciclaggio di denaro.