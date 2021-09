Roma. Amministrative. Salvini, indecisi li convinciamo con i fatti. Romani non si rassegnino

- Advertisement -

AgenPress – “Gli indecisi a Roma li convinciamo con i fatti: dove governa la Lega la differenziata è al 90%, la tassa sui rifiuti è tra le più basse d’Italia. Ora dopo Marino e Raggi, dopo il Pd e i Cinque Stelle, ai romani dico di non rassegnarsi. Abbiamo scelto uomini e donne in gamba. Credo che la Lega e il centrodestra anche a Roma possano portare quello che portano in altre città che governano”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una iniziativa elettorale nella periferia nord di Roma.