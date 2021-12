Roma. Auto finisce contro un albero, muoiono due sorelle di 23 e 19 anni. Da accertare le cause

- Advertisement -

AgenPress – Due sorelle di 23 e 19 anni, entrambe residenti a Centocelle, sono morte questa mattina all’alba dopo che l’auto, una Peugeot 307, su cui viaggiavano si è schiantata contro un albero in zona San Giovanni. L’incidente è avvenuto su via Cilicia, in direzione san Giovanni.

Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale, con le indagini affidate al VI gruppo Torri. La strada è rimasta chiusa fino alle 11.30. Tutta da accertare la dinamica dell’incidente. Da capire soprattutto cosa ha causato la perdita di controllo dell’auto.