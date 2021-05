Roma. Gasparri, Forza Italia in tutti i municipi per uscire dalla devastazione della Raggi

AgenPress – “Forza Italia è in tutti i municipi di Roma per dire che c’è, che fa la differenza tra il centrodestra e la sinistra e che è essenziale per vincere”.

Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore e commissario di Forza Italia a Roma, a margine di un’iniziativa che vede presente il movimento azzurro con dei gazebo in tutti i municipi della Capitale.

“Roma ha bisogno di un progetto chiaro, noi oggi presentiamo il nostro, per uscire dalla devastazione della Raggi e dei grillini e per proporre un unico candidato sindaco, civico o politico, che però sia adatto e che abbia la forza per far ripartire la città. Non ci possono essere improvvisazioni o esordienti per una prova così importante”.