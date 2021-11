Roma. Gualtieri da Draghi per rilancio città. Oltre 2 mld. Rifiuti, raccolta lenta per guasto, presto soluzione

- Advertisement -

AgenPress – “Ai circa 1,5 miliardi per il Giubileo in manovra, vanno aggiunte le risorse europee e quelle nuove stanziate in legge di bilancio per il trasporto pubblico di massa. Per Roma ci sono più di 2 miliardi. Sono soddisfatto e ringrazio il presidente Draghi”.

Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parlando al termine dell’incontro con il premier Mario Draghi. “È stato un incontro molto positivo, abbiamo affrontato tutti i temi principali che riguardano il futuro e il rilancio di Roma, a partire dal Pnrr.

Abbiamo discusso di infrastrutture, mobilità e delle grandi sfide del Giubileo e dell’Expo. Abbiamo trovato una grande attenzione ed un grande disponibilità da parte del presidente Draghi a sostenere il rilancio di Roma. È l’avvio dei una collaborazione molto positiva”.

“Stiamo lavorando per assicurare nel medio periodo fondi soprattutto per la dotazione di metropolitane, Roma deve avere una rete adeguata”, ha aggiunto il primo cittadino sottolineando anche la collaborazione sul Pnrr.

“Abbiamo parlato del futuro di Roma e della necessità di dotare la Capitale di una rete di infrastrutture su ferro e di metropolitane adeguate ad una Capitale. Ho trovato su questo l’interesse del presidente del Consiglio”, ha aggiunto Gualtieri.

“C’è stato alla fine di ottobre un guasto di un impianto a Frosinone che sta rallentando la raccolta ordinaria dei rifiuti. Stiamo lavorando intensamente e senza sosta per risolvere questo problema e speriamo già nei prossimi giorni di poter uscire da questa situazione di difficoltà che riguarda la raccolta ordinaria”.

“Roma ha degli sbocchi limitati e un semplice guasto ha un impatto molto significativo. Una situazione insostenibile per una grande città”, ha aggiunto Gualtieri, secondo cui si sta lavorando sia per tamponare il guasto sia “per avere un margine maggiore che consenta a Roma di non dover rischiare rallentamenti nella raccolta”.

“Sbloccheremo a breve i 425 milioni per la manutenzione delle metro, non spesi da anni”.