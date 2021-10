Roma. Sabato, Oasi felina di Porta Portese, giornata contro l’abbandono degli animali

- Advertisement -

AgenPress – Sabato prossimo all’ Oasi felina di Porta Portese, dalle 17 alle 21, verrà ricordata la giornata contro l’abbandono degli animali, promossa a partire dal 2018 dall’associazione animalista francese Solidarité-Peuple-Animal e oggi celebrata oggi in tutto il mondo.

“Si tratta di un’occasione – spiega la presidente Asta, Associazione per la Salute e Tutela degli Animali, Susanna Celsi – per mobilitare i cittadini, alle soglie dell’estate, contro la piaga dell’abbandono degli animali domestici che ogni anno interessa ancora oltre 15 mila cani e gatti, nonostante le tante campagne di sensibilizzazione.

Pochi giorni fa è toccato a tre bellissimi conigli, terzo animale da compagnia dopo il cane e il gatto. Sono stati abbandonati in uno scatolone davanti ad un portone, con il rischio di finire sotto una macchina. Per fortuna sono subito intervenuti i volontari Asta e, dopo essere stati messi al sicuro in stallo presso una nostra struttura, sono stati tutti adottati”.

Per sensibilizzare i cittadini ad aderire alla campagna in prima persona, verranno distribuiti ai presenti gadget realizzati da MSD-Italia (spillette e magliette a tema) e alcune locandine con la storia di animali sfortunati in cerca di una casa. Hanno aderito alla giornata contro l’abbandono anche tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo, impegnati in prima linea in difesa degli animali.