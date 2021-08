Roma. Salvini visita il canile di Valle Grande. Punire chi abbandona, maltratta e uccide i cani

- Advertisement -

AgenPress – Al canile di Valle Grande (Roma), l’appello anche in questo agosto a usare il cuore e la testa: non dimentichiamoci di loro, adottiamo, combattiamo i criminali che abbandonano, maltrattano, uccidono i nostri amici piú fedeli. La Lega è impegnata da tempo in prima linea per l’inasprimento delle pene contro gli aguzzini che si macchiano di questi reati, le vere bestie.

“Chi abbandona, chi maltratta, chi uccide” gli animali “andrebbe punito pesantemente. Come Lega ci impegniamo ad aumentare le pene”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, al termine di una visita al canile di Vallegrande, a Roma. “Siamo qua per invitare a non dimenticarsi di chi ci fa compagnia tutto l’anno. Ci sono tanti cani che hanno bisogno di affetto e cura, non andate all’estero a comprarlo, ma venite nei canili”.