Rotondi (FI-Dc) presenta un nuovo progetto politico: ‘Verde è Popolare’

AgenPress. Gianfranco Rotondi vice capo gruppo di Forza Italia alla Camera e Presidente della fondazione Dc illustra il nuovo progetto politico Verde è Popolare, presentato oggi pomeriggio a Siderno. La nuova formazione metterà insieme ecologisti e popolari.

“Per averne un’idea – dichiara l’On Gianfranco Rotondi bisogna ricordare cosa fu l’associazione del buon governo di Urbani del 1994. Berlusconi non era sceso in campo, non ci pensava nemmeno. La sua discesa fu suggerita dal professore Urbani, che allora costituì un’associazione per studiare, proporre ed elaborare un programma di governo per l’Italia.

Dopo aver fatto ciò, il docente e i suoi colleghi si chiesero chi potesse essere il politico migliore per interpretarlo e andarono da Gianni Agnelli. L’avvocato disse di non essere interessato, andate da Berlusconi, magari a lui la cosa può affascinare. Il centrodestra è nato così. Questa è la storia, il resto è leggenda.

Oggi un gruppo di persone – aggiunge Rotondi – di diversa tendenza politica, tra cui io, l’onorevole Paola Balducci, donna di sinistra, ci siamo messi insieme e abbiamo costituito un’associazione chiamata Verde è Popolare.

Nel titolo, infatti, ci sono due filoni culturali, i verdi che rappresentano l’ambientalismo e il popolarismo. Siamo certi che queste due culture politiche possano essere il lievito per un nuovo programma per l’Italia, proprio come accadde nel 1994.

Come nel 1994, intendiamo partire dalla piattaforma programmatica, in modo più pubblico rispetto a Urbani, ovvero meno università e più impresa e poi presentare queste proposte a una serie di personalità che riteniamo possano dare un contributo per lo sviluppo dell’Italia, proprio come allora successe con Berlusconi – conclude Rotondi – .