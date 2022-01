Saman. Nei prossimi 10 giorni lo zio Danish sarà estradato in Italia. Ritenuto esecutore materiale dell’omicidio

- Advertisement -

AgenPress – La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi “ha preso atto” della decisione – comunicata in aula mercoledì scorso – di Danish Hasnain, zio di Saman, la giovane pachistana uccisa dopo essere scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) lo scorso 30 aprile, di “non opporsi” alla sua riconsegna all’Italia, perché non c’era “più motivo di rimanere qui in Francia”, dove non parlava francese e “non aveva neppure soldi per telefonare” alla moglie in Pakistan.

Il pachistano, su richiesta italiana, fu fermato il 22 settembre in un appartamento in banlieue di Parigi, dove era stato individuato tramite i messaggi che si scambiava sul web con i familiari in Pakistan.

Secondo la legale di Hasnain, Layla Saidi, l’imputato “è intenzionato a rispondere alle domande che gli saranno poste in Italia”.

Danish Hasnain, 34 anni, principale accusato della morte di Saman, “precisa di non aver nulla a che vedere” con le accuse che gli vengono mosse, ha aggiunto l’avvocata. Mercoledì scorso, Hasnain aveva aggiunto: “se avessi commesso quello di cui sono accusato sarei fuggito in Pakistan, non in Francia”.