Sardone/Borchia (Lega), sms tra Von der Leyen e Ceo Pfizer. Ue faccia chiarezza

AgenPress. “Il Mediatore europeo O’Really ha fortemente criticato la Commissione Europea per la mancanza di trasparenza riguardo alla richiesta di accesso pubblico sullo scambio di messaggi tra la presidente Von der Leyen e l’amministratore delegato di Pfizer Bourla.

Quando si parla di temi così importanti, che riguardano la salute dei cittadini europei, per giunta nel pieno di una pandemia, la trasparenza dev’essere massima e non possono e non devono esserci ambiguità. Ci aspettiamo dai vertici delle istituzioni Ue la massima chiarezza sulla vicenda. Il Parlamento Europeo e la presidente Metsola chiedano alla presidente Von der Leyen di chiarire, se necessario anche in aula”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Silvia Sardone, coordinatrice ID nella commissione per la sanità pubblica, e Paolo Borchia, unici italiani componenti del gruppo di contatto sui vaccini tra il Parlamento europeo e la Commissione europea.