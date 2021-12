Sassari. Scoperti 30 furbetti del reddito di cittadinanza. False dichiarazioni, residenze e patrimoni

- Advertisement -

AgenPress – Le indagini sono partiti lo scorso marzo con l’analisi delle dichiarazioni presentate all’Inps dalle persone coinvolte per ottenere l’assegno mensile, ma gli approfondimenti hanno accertato che si trattava di dichiarazioni false, tra residenze fittizie in case abbandonate, false consistenze patrimoniali, mancate comunicazioni di attività lavorative saltuarie o permanenti, falsi trasferimenti ai parenti della titolarità di imprese effettivamente condotte dagli interessati, disgregazioni fittizie dei nuclei familiari per diminuire le soglie reddituali, contratti di affitto temporanei.

I carabinieri della compagnia di Bonorva hanno denunciato 30 persone, alcune delle quali spendevano il reddito in altre città della Penisola, dove sono residenti ormai da anni, facendo risultare residenze in provincia di Sassari alcune abitazioni senza neanche acqua e luce. Nei guai anche alcuni cittadini extracomunitari che hanno lasciato l’Italia da diversi anni ma continuavano a percepire la loro quota mensile sulla carta di reddito che gli era stata assegnata. Gli accrediti, che variavano da 500 euro a 1.300 euro, venivano usati per le spese più disparate: qualcuno li accumulava per acquistare auto o moto nuove e mai dichiarate. Alcuni dei denunciati sono riusciti a ottenere illegalmente fino a 25mila euro, mentre il danno erariale complessivo è di quasi 310mila euro.