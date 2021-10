Sassoferrato. Cani e gatti maltrattati. Denunciate due donne. Rischiano il carcere e multe fino a 30mila euro

- Advertisement -

AgenPress – Sequestrati 10 cani e due gatti che erano maltrattati secondo quanto ricostruito dai carabinieri forestali delle Stazioni di Sassoferrato e di Genga impegnati nell’operazione, in collaborazione con il Servizio di Sanità Animale dell’Asur di Fabriano e con la Polizia locale.

Rischiano, per il primo capo contestato la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30mila euro; per il secondo l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Le due proprietarie degli animali, residenti in una frazione di Sassoferrato (Ancona), tenevano i gatti chiusi in piccole gabbie piene di escrementi e resti di cibo putrescente, i cani invece vivevano tra sporcizia e topi morti e presentavano alcune patologie non curate e una massiccia infestazione da pulci.

Un altro cane, morto recentemente, è stato sottoposto ad esame autoptico da parte dell’Istituto Zooprofilattico, il quale ha accertato che l’animale sarebbe deceduto a causa di una grave anemia provocata dal continuo salasso dei parassiti.

Il decreto di sequestro è stato emesso dal gip del Tribunale di Ancona su richiesta della Procura della Repubblica in seguito alle indagini condotte dai militari Forestali. Gli animali, affidati attualmente alla custodia del sindaco di Sassoferrato, Maurizio Greci, sono ora al sicuro presso il canile sanitario e assicurati alle cure dei tecnici e dei veterinari dell’Asur.