Sassoli. Dalila Nesci, Italia e Ue perdono politico appassionato

AgenPress. “La scomparsa di David Sassoli ci addolora e ci lascia sgomenti. L’Italia e l’Ue perdono un politico appassionato, impegnato a favore della democrazia e della giustizia sociale, che ha sempre dimostrato equilibrio istituzionale e rigore morale.

David credeva in un’Europa dei popoli, più equa e solidale, e ha lavorato fino all’ultimo per questo. La sua grande umanità è un esempio per tutti noi. Ai familiari e ai suoi affetti più cari va tutta la nostra vicinanza”.

Lo scrive su Facebook Dalila Nesci, Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale.