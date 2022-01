Sassoli, Mazzetti (FI): “Perdiamo servitore delle Istituzioni. Protagonista in svolta storica UE”

- Advertisement -

AgenPress. “L’Italia e l’Europa perdono un servitore delle Istituzioni, uomo mite, riflessivo e aperto al dialogo. Lo ringraziamo per aver tenuto alta la bandiera dei valori dell’Europa in alcuni dei momenti più critici e per aver contribuito a una nuova fase della storia europea: più attenzione ai bisogni e meno ai numeri.

Sicuramente, come lui scrisse, la moneta comune è un simbolo di pace e integrazione e sicuramente lo ricorderemo come uno dei costruttori del sogno europeo”.

Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.