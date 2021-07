Sbarra (Cisl), scongiurata valanga licenziamenti. Con Draghi raggiunti traguardi e obiettivi

- Advertisement -

AgenPress – E’ stato un vertice molto combattuto, intenso, ma il risultato da vita a interventi di miglioramento” delle soluzioni che “prevedevano proprio da oggi una uscita generalizzata dal blocco dei licenziamenti” Pare centrale dell’intesa è “un importante avviso comune con Confindustria, Confapi ed il sistema della cooperazione, con il patrocinio del Governo, dove gli imprenditori si impegnano, prima prima di avviare la risoluzione di rapporti di lavoro, ad utilizzare attraverso la contrattazione tutti gli strumenti alternativi”.

Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra sull’intesa siglata ieri che “scongiura valanghe possibili licenziamenti nelle prossime settimane”; “quando il Governo attiva come modello e metodo il dialogo con le parti sociali i frutti si raccolgono. Quando invece si lascia andare a a soluzioni unilaterali i problemi arrivano, come è stato per il decreto Sostegni bis. Con il presidente Draghi e con questo Governo in questi quattro mesi abbiamo centrato traguardi e obiettivi assolutamente importanti”.