Scienziati scoprono “l’isola più settentrionale del mondo” al largo della costa della Groenlandia

AgenPress – Gli scienziati hanno scoperto una nuova isola al largo della costa della Groenlandia , che secondo loro è il punto di terra più settentrionale del mondo ed è stata rivelata dallo spostamento della banchisa.

“Non era nostra intenzione scoprire una nuova isola” , ha detto il mese scorso Morten Rasch, esploratore polare e capo della struttura di ricerca della stazione artica in Groenlandia. “Siamo andati lì solo per raccogliere campioni.”

- Advertisement -

Gli scienziati inizialmente pensavano di essere arrivati ​​a Oodaaq, un’isola scoperta da un gruppo di ricognizione danese nel 1978. Solo in seguito, verificando la posizione esatta, si sono resi conto di aver visitato un’altra isola a 780 metri a nord-ovest.

“Tutti erano felici di aver trovato quella che pensavamo fosse l’isola di Oodaaq”, ha detto l’imprenditrice svizzera Christiane Leister, creatrice della Leister Foundation che ha finanziato la spedizione.

“È un po’ come gli esploratori del passato, che pensavano di essere sbarcati in un certo posto ma in realtà hanno trovato un posto completamente diverso.”

- Advertisement -

La piccola isola, che misura circa 30 metri (100 piedi) di diametro e un picco di circa 3 metri, è costituita da fango del fondale marino e morena – terreno e roccia lasciati dai ghiacciai in movimento. Il team ha detto che raccomanderebbero che si chiami “Qeqertaq Avannarleq”, che significa “l’isola più settentrionale” in Groenlandia.

Diverse spedizioni statunitensi nell’area negli ultimi decenni hanno cercato l’isola più settentrionale del mondo. Nel 2007, il veterano dell’Artico Dennis Schmitt ha scoperto un’isola simile nelle vicinanze.

Gli scienziati hanno affermato che sebbene la nuova isola sia stata esposta allo spostamento del ghiaccio, il suo aspetto ora non è una conseguenza diretta del riscaldamento globale, che ha ridotto la calotta glaciale della Groenlandia.

Rene Forsberg, professore e capo della geodinamica presso l’Istituto spaziale nazionale danese, ha affermato che l’area a nord della Groenlandia ha alcuni dei ghiacci polari più spessi, anche se ha aggiunto che ora era spessa 2-3 metri in estate, rispetto ai 4 metri quando ha visitato come parte della spedizione che scoprì Oodaaq nel 1978.

Qualsiasi speranza di estendere le rivendicazioni territoriali nell’Artico dipende dal fatto che si tratti effettivamente di un’isola o di una banca che potrebbe scomparire di nuovo. Un’isola deve rimanere sopra il livello del mare con l’alta marea.

“Soddisfa i criteri di un’isola”, ha detto Forsberg. “Questa è attualmente la terra più settentrionale del mondo”. Anche se ha avvertito: “Queste piccole isole vanno e vengono”.