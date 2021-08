Scuola. Bianchi. Con Green pass si torna in sicurezza. Sarà possibile anche presentare il tampone

- Advertisement -

AgenPress – “Crediamo che il Green pass per il personale scolastico sia un modo per tornare a scuola in sicurezza; sarà possibile anche presentare il tampone. Abbamo inoltre un poderoso programma per intervenire sulle classi piu numerose, sostenere in particolare i ragazzi delle ultime classi nel recupero di apprendimenti, interventi per la messa in sicurezza delle aule e accordi per i trasporti. L’intervento è ampio”.

Lo ha detto a Unomattina il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “Fin da febbraio siamo intervenuti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la programmazione delle risorse del Pnrr è di 5 -6 anni, con la previsione anche di scuole nuove. E da marzo-aprile lavoriamo per la scuola in presenza. Oltre 1 milione e 100 mila ragazzi tra medie e superiori hanno fatto da giugno gli esami in presenza e in presenza è stato il Piano estate; 7500 plessi hanno partecipato alle iniziative estive. Oltre 75 mila nuovi insegnanti quest’anno saranno di ruolo e 410 milioni possono permettere alle scuole di affrontare le problematiche della sicurezza. La scuola è tornata al centro del dibattito.

La scuola è ache vita sociale, con il Piano estate abbiamo permesso ai ragazzi di ritrovarsi; a settembre la scuola non sarà solo in presenza ma con le persone presenti. Il Covid ha accentuato dati di abbandono scolastico già molto alti, noi proponiamo la scuola come luogo aperto per il territorio; il recupero della dispersione si ottiene con una didattica mirata, più laboratoriale, organizzata sui bisogni delle persone, pensando ad una scuola che non fa una selezione ma un accompagnamento”.