Scuola. Bianchi, contagi in aumento a scuole chiuse. Impugneremo il provvedimento di De Luca in Campania

AgenPress – “L’aumento dei contagi non è avvenuto nelle scuole ma quando gli istituti erano chiusi. Con il provvedimento approvato il 5 gennaio diamo la possibilità per una scuola in presenza, in una situazione controllata e regolata”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto a Sky Tg24. Per il ministro “insistere sulla presenza è una misura sanitaria importante che permette ai ragazzi di essere in una situazione controllata”.

“Abbiamo approvato una serie di provvedimenti articolati, anche per la scuola. E’ stato ribadito il principio base e importante della scuola in presenza ma abbiamo anche regolato, per casi specifici e mirati, l’uso della dad per 10 giorni. Siamo intervenuti per regolare una situazione che poteva essere fuori controllo come quella della formazione a distanza. Si tratta di un provvedimento ispirato dal buonsenso ed equilibrato”.

“Il Governo deve garantire la legalità. Il presidente De Luca ha avanzato un’ordinanza per chiudere le scuole in Campania ma è in esplicito contrasto con la norma oggi vigente in Italia, pubblicata già nell’agosto scorso. E’ fatto divieto di prendere decisioni generalizzate sul territorio. Stiamo studiando il provvedimento del governatore della Campania che impugneremo”.