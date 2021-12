Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Bloccare cartelle esattoriali”

- Advertisement -

AgenPress. “Sono in arrivo cartelle esattoriali. Invoco al più presto il blocco sotto forma quanto meno di rinvio dei pagamenti delle cartelle esattoriali per le categorie effettivamente danneggiate dalla crisi pandemica.

Tanti italiani a seguito del Covid sono in situazione di seria difficoltà e pertanto non in grado di far fronte alle cartelle. Non chiedo un libera tutti generalizzato, ma soltanto rivolto a persone ed imprese che possano domostrare il diretto nesso con la crisi pandemica.

Il blocco sotto forma di rinvio è una misura di equità sociale e di buon senso”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò