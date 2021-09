Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Bonus casa, utile una proroga”

- Advertisement -

AgenPress. “Concordo con quanto sostenuto dalle associazioni di categoria, Ance in particolare, sulla necessità di proroga della scadenza dei termini del bonus ristrutturazione casa che spira al 31 Dicembre 2021.

Sin qui in tema di lavori e ristrutturazioni, lo strumento ha dato ottima prova spingendo il settore edilizia. Ritengo altresì che sia utile prorogare anche la scadenza del superbonus unità immobiliari unifamiliari ( la detrazione in dichiarazione redditi) che scade al 30 giugno 2022 alla data del 31 Dicembre 2023, la stessa prevista per le case di costruzione Iacp.

L’ edilizia da sempre è stata ed è un settore trainante della nostra economia e nelle città italiane. Si vigili anche sull’ aumento ingiustificato delle materie prime”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò