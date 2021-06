Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Corretta posizione degli azzurri”

- Advertisement -

AgenPress. La nazionale italiana di calcio ha scelto di non inginocchiarsi prima della partita con l’ Austria in segno di opposizione al razzismo. Plaudo a questa decisione. Prima di tutto lo sport non deve mischiarsi con la politica e la dilagante moda dell’inginocchiarsi ha ormai più valenza politica che antirazziale.

Inoltre l’opposizione al razzismo, cosa da rigettare sempre senza se e ma, non si opera con conformistici inchini, bensì con politiche migratorie serie e capaci. Nessuno deve mai imporre, inoltre, modi di pensare e trovo a dir poco ingiustificato e sicuramente inopportuno il coro di critiche verso gli Azzurri e in genere chi dissente dall’ inginocchiarsi. E’ una violazione della libertà di opinione.

Infine: da cristiani ricordiamo che ci si inchina solo a Dio e mai ad altre divinità o idoli mondani”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.