Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Immigrazione carità e concretezza”

AgenPress. “Proseguono senza sosta a Linosa e Lampedusa gli sbarchi di migranti con barchini. La visione cristiana della vita ci deve portare all’accoglienza sulla base di quanto ci dice il Vangelo di Matteo al capitolo 25 e ricordando che ospitare lo straniero è una delle sette opere di misericordia corporale.

Detto questo lo stesso Catechismo della Chiesa cattolica sostiene che la carità va fatta nel limite del possibile. Oggi l’hot spot di Lampedusa ospita 1800 immigrati a fronte di una capienza di 350.

E’ evidente che questo non è un modello di accoglienza prima di tutto per gli stessi migranti e per le Forze dell’Ordine. L’Europa per prima è tenuta ad una corretta politica di accoglienza e ridistribuzione. Questo problema si risolve associando carità e concretezza”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.