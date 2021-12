Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Moderare il ricorso alla fiducia”

- Advertisement -

AgenPress. Il governo su alcuni temi caldi, tra i quali la riforma della giustizia, ha posto la questione di fiducia. Trovo che questa tendenza seguita anche da altri esecutivi sia da rivedere, specie per un governo a larghissima maggioranza che sulla carta niente deve temere.

La fiducia si mette in occasioni sporadiche e quando ve ne è assolutamente bisogno, non deve diventare una regola altrimenti si cade nella patologia. In questa maniera, peraltro, si modifica il ruolo del Parlamento e della stessa politica .

- Advertisement -

Bisogna moderare il ricorso al voto di fiducia”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.