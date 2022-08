Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Preoccupa il silenzio su piano energetico ed industriale”

AgenPress. La politica italiana in questa campagna elettorale, specialmente a sinistra, sembra affaccendata in alleanze, campagne di insulti e screditamento personale, correndo dietro a stravaganti Russia stories e amenità varie.

Tutto questo allontana la gente dalla vera politica, favorisce l’astensionismo. hi tornerà alle urne chiede ai partiti idee e progetti concreti per superare le difficoltà che inevitabilmente ci saranno in autunno. In tutto questo vociare manca qualsivoglia riferimento a due punti nodali: piano industriale degno di tal fatta e soprattutto ad un piano energetico. Si tratta di due argomenti fondamentali sui quali si giocano futuro e benessere del Paese.

Ma la politica al posto di occuparsene pensa a litigare sulle alleanze e su argomenti di poco conto, lanciandosi insulti”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò