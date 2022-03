Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Saggia la posizione vaticana sul conflitto”

- Advertisement -

AgenPress. Sono risultate quanto meno incaute se non addirittura controproducenti le affermazioni del Presidente Usa Biden su Putin. Per arrivare al dono della pace abbiamo bisogno di mediatori sapienti in grado di parlare con autorevolezza alle due parti in causa.

In questo momento risulta saggia e di elevato spessore la posizione vaticana ed in particolare è apprezzabile il ruolo svolto dal Pontefice che non si stanca mai di richiamare i contendenti ad abbandonare il conflitto privilegiando dialogo e diplomazia.

In questo delicato e non semplice momento della storia, Papa Francesco col suo elevato Magistero risulta con ogni probabilità l’ esponente più adeguato a raggiungere l’obiettivo del cessate il fuoco”: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò