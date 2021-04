Sequestrata merce non dichiarata e non conforme alla normativa sulla sicurezza dei prodotti

AgenPress. I funzionari ADM, in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Torino, hanno sequestrato una partita di merce che riportava il marchio CE ma era sprovvista della documentazione attestante la conformità alla normativa sulla sicurezza. La merce si trovava all’interno di 7 container per un totale di 62.000 pezzi costituiti da mascherine, bigiotteria, cosmetica, apparecchiature elettriche, oggettistica per uso alimentare e diversi altri prodotti non dichiarati.

I controlli sono scattati a seguito di un’attenta attività di incrocio dei dati presenti nella documentazione commerciale con le informazioni disponibili nelle banche dati in uso a ADM.

L’operazione ha impedito l’immissione in consumo di merce di contrabbando o priva dei requisiti di sicurezza posti a tutela del consumatore. Il legale rappresentante della società importatrice è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea (TO) per contrabbando aggravato.

ADM garantisce con la costante attività di controllo la repressione delle condotte commerciali ingannevoli e la tutela della salute pubblica.