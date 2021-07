Sicurezza: Fapi, rafforzare presenza forze dell’ordine nei luoghi della movida

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Basta far west! I pubblici esercenti sono abbandonati dallo Stato e dalle istituzioni per questo si trovano coinvolti nelle sparatorie. I fatti di cronaca di Avellino, poi di Voghera ed infine quelli avvenuti in una discoteca vicino Taranto, testimoniano, ancora una volta, che il tema della sicurezza in Italia merita grande attenzione e sono necessarie forti iniziative a tutela della legalità e della civile convivenza”.

Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

“Abbiamo il dovere – spiega il leader della Fapi – di sollecitare iniziative urgenti da parte del ministro dell’Interno affinché si ponga fine alla follia di sparare nei luoghi pubblici e della movida. È opportuno rafforzare i presidi delle forze dell’ordine e della videosorveglianza, in particolare nelle aree frequenti dai giovani”.