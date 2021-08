Siena. Sbalzata fuori dalla mongolfiera, muore una donna pilota. Aveva 40 anni

- Advertisement -

AgenPress – Una donna è morta a Buoncovento (Siena) cadendo da un’altezza di 10 metri dopo essere stata sbalzata fuori da una mongolfiera di cui era alla guida. A perdere la vita una donna di 40 anni, pilota di mongolfiera. Dopo aver atterrato e fatto scendere i turisti che stava accompagnano per un tour panoramico nei cieli la donna era ancora a bordo quando, la dinamica e le cause sono ancora da chiarire, la mongolfiera si è improvvisamente rialzata in volo facendo cadere dall’alto l’operatrice che è deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il 118.

Sono in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica dell’incidente mentre la mongolfiera è stata sequestrata. A dare l’allarme, un’altra operatrice a bordo di una seconda mongolfiera. Incolumi tutti i turisti che erano da poco scesi.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha “aperto un’inchiesta di sicurezza ed inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere sopralluogo operativo” a Buonconvento (Siena). Lo rende noto la stessa Ansv.