AgenPress. È stato siglato un accordo tra Unicredit e i sindacati per gestire le ricadute del nuovo piano industriale. L’intesa prevede, a fronte di 1.200 uscite incentivate e volontarie, l’assunzione di 725 giovani destinati prevalentemente alle filiali.

Prevista anche la stabilizzazione dei 1000 contratti di apprendistato attualmente in essere. Si parla quindi in totale di 1.725 posti di lavoro stabili, 525 in più delle 1.200 uscite previste – sottolinea la Fabi -.